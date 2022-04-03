10 yaşındaki Muhammed, yatağında ölü bulundu - Son Dakika
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10 yaşındaki Muhammed, yatağında ölü bulundu

03.04.2022 12:43
10 yaşındaki Muhammed, yatağında ölü bulundu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sahura kalktıktan sonra uyuyan Muhammed Durmuş (10), yatağında ölü bulundu.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde sahura kalktıktan sonra uyuyan Muhammed Durmuş (10), yatağında ölü bulundu.

Olay, Körfez ilçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Turan ve Himail Durmuş çifti ile 3 çocukları sahur yaptıktan sonra uyudu. Sabah uyanan çift, Muhammed'i yataklarında hareketsiz buldu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Muhammed Durmuş'un cenazesi, otopsi için Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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