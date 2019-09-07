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10 yaşındaki naz ödev için deprem tatbikatı yaptı, afad'la enkaza girdi

1 saat önce

ERZURUM'da 10 yaşındaki Naz Alaftargil, sosyal bilgiler dersi ödevi için AFAD ekibiyle birlikte, deprem tatbikatında enkazdan yaralı kurtardı.

10 yaşındaki naz ödev için deprem tatbikatı yaptı, afad'la enkaza girdi, System.String[]
ERZURUM'da 10 yaşındaki Naz Alaftargil, sosyal bilgiler dersi ödevi için AFAD ekibiyle birlikte, deprem tatbikatında enkazdan yaralı kurtardı. Naz, tatbikatın ardından "Afetlere hazır ol, nerede hayat, orada AFAD" sloganı attı.
?Kentteki özel bir okulda öğrenim gören 5'inci sınıf öğrencisi Naz Alaftargil, sosyal bilgiler dersinde gördükleri 'sosyal sorumluluk projesi' kapsamında ödevini, 2019'u 'afetlere hazırlık yılı' olarak ilan eden Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde yaptı. Naz, AFAD bahçesindeki enkaz alanında deprem tatbikatına katıldı. Senaryo gereği, deprem sonrası AFAD ekipleriyle enkaz alanına gelen Naz, bölgeyi gezdikten sonra yaralı olup olmadığını araştırdı. Alanda bir yaralı olduğunu belirleyen Naz, AFAD ekiplerini bölgeye çağırdı. Yıkılan binadan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra tatbikat sona erdi.
Sosyal sorumluluk projesinde başarılı bir tatbikata imza atan Naz, enkaz önünde 'Afetlere hazır ol' çağrısında bulundu. Tatbikatta yardımcı olan AFAD ekibine teşekkür eden Naz, "Afetlere hazır ol, nerede hayat orada AFAD' diyerek kurumun 2019 yılı sloganını attı.
Eğitim gördüğü okulda sosyal bilgiler dersinde yaz ödevi olarak deprem tatbikatını belirlediğini belirten Naz Alaftargil, afetlere sürekli hazır olabilmek için tatbikatların önemli olduğunu söyledi.


AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:30 Kaynak: DHA
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