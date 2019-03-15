Son Dakika Haberleri: 10 Yaşındaki Oğluna Trafikte Araç Kullandıran Şahıs: "Boş Ver Polisi Sen Ben Buradayım"

10 Yaşındaki Oğluna Trafikte Araç Kullandıran Şahıs: "Boş Ver Polisi Sen Ben Buradayım"

9 dakika önce

10 yaşındaki oğluna trafikte araç kullandıran şahıs: "Boş ver polisi sen ben buradayım" Kayseri'de 10 yaşındaki oğluna araç kullandıran şahsın rahatlığı şaşırttıKAYSERİ - Kayseri'de 10 yaşındaki oğluna trafiğin yoğun olduğu yolda 'Aynı bisiklet sürüyormuş gibi süreceksin oğlum, korkma' diyerek...

10 yaşındaki oğluna trafikte araç kullandıran şahıs: "Boş ver polisi sen ben buradayım"
Kayseri'de 10 yaşındaki oğluna araç kullandıran şahsın rahatlığı şaşırttı

KAYSERİ - Kayseri'de 10 yaşındaki oğluna trafiğin yoğun olduğu yolda 'Aynı bisiklet sürüyormuş gibi süreceksin oğlum, korkma' diyerek araç kullandıran 1 kişiye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten işlem yapıldı. Şahsın oğluna araç kullandırırken kaydettiği görüntülerdeki rahatlığı, izleyenleri şaşırttı.
Kayseri'de Ünal D. isimli şahıs, 10 yaşındaki oğlu Hidayet D.'ye araç kullanmayı öğretmek için trafiğin yoğun olduğu yerde direksiyon başına geçirtti. Oğlunun araç sürmesini kaydeden Ünal D., araç hızlandığında ise 'Gaza yavaş basacaksın oğlum, çok yüklenme' diyerek komut verdi.
Ünal D.'nin çektiği görüntü üzerine harekete geçen ekipler, kısa süre içerisinde Ünal D.'yi yakaladı. Ünal D.'ye, belgesiz araç kullandırmak suçundan gerekli idari cezai işlem uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:48 Kaynak: İHA

Kayseri, Genel
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