10 yaşındaki oğlunu boğan baba; GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ - Son Dakika

10 yaşındaki oğlunu boğan baba; GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ

10 yaşındaki oğlunu boğan baba, planlı cinayet öncesi özür dileyip, öpmüş (2)

Konya'da, oğlu Hüseyin Kılınçer'i (10) elleriyle boğarak, öldüren İsmail Kılınçer (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kılınçer, gazetecilerin 'Oğlunuzu niçin öldürdünüz?' sorusu üzerine "Ruhsal sıkıntılarım vardı. Pişmanım" dedi. İsmail Kılınçer'in, emniyetteki ifadesinde ayrıca "Oğlumu karşıma alarak, onu öldüreceğimi anlattım. Oğlumdan özür dileyerek, sarılıp, öptükten sonra benim öldürdüğümü görmesin, diye ve ben de onun gözlerinin içine bakamayacağım için yüzünü üstündeki kıyafetin kapüşonuyla kapattım. Borçlarım vardı. Kendimi öldüremedim, canıma kıyamadım" dediği öğrenildi. HÜSEYİN, TOPRAĞA VERİLDİ Öte yandan Hüseyin Kılınçer'in cenazesi, otopsinin ardından Ilgın'ın Çiğil Mahallesi'ndeki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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