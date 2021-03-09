10 yaşındaki oğlunu boğan baba; GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ - Son Dakika

10 yaşındaki oğlunu boğan baba; GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ

09.03.2021 15:29
10 yaşındaki oğlunu boğan baba; GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ, System.String[]

10 yaşındaki oğlunu boğan baba; GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ10 yaşındaki oğlunu boğan baba, planlı cinayet öncesi özür dileyip, öpmüş (2)Konya'da, oğlu Hüseyin Kılınçer'i (10) elleriyle boğarak, öldüren İsmail Kılınçer (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye...

10 yaşındaki oğlunu boğan baba; GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ

10 yaşındaki oğlunu boğan baba, planlı cinayet öncesi özür dileyip, öpmüş (2)

Konya'da, oğlu Hüseyin Kılınçer'i (10) elleriyle boğarak, öldüren İsmail Kılınçer (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kılınçer, gazetecilerin 'Oğlunuzu niçin öldürdünüz?' sorusu üzerine "Ruhsal sıkıntılarım vardı. Pişmanım" dedi. İsmail Kılınçer'in, emniyetteki ifadesinde ayrıca "Oğlumu karşıma alarak, onu öldüreceğimi anlattım. Oğlumdan özür dileyerek, sarılıp, öptükten sonra benim öldürdüğümü görmesin, diye ve ben de onun gözlerinin içine bakamayacağım için yüzünü üstündeki kıyafetin kapüşonuyla kapattım. Borçlarım vardı. Kendimi öldüremedim, canıma kıyamadım" dediği öğrenildi. HÜSEYİN, TOPRAĞA VERİLDİ Öte yandan Hüseyin Kılınçer'in cenazesi, otopsinin ardından Ilgın'ın Çiğil Mahallesi'ndeki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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10 yaşındaki oğlunu boğan baba; GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ
10 yaşındaki oğlunu boğan baba; GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ
10 yaşındaki oğlunu boğan baba; GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ
10 yaşındaki oğlunu boğan baba; GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ
10 yaşındaki oğlunu boğan baba; GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ
10 yaşındaki oğlunu boğan baba; GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ
10 yaşındaki oğlunu boğan baba; GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ
10 yaşındaki oğlunu boğan baba; GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ

Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 10 yaşındaki oğlunu boğan baba; GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAMAK İÇİN KAPÜŞONLA YÜZÜNÜ ÖRTMÜŞ - Son Dakika


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