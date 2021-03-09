10 yaşındaki oğlunu boğan baba, planlı cinayet öncesi özür dileyip, öpmüş (3)

TUTUKLANDI Konya'da, oğlu Hüseyin Kılınçer'i (10) elleriyle boğarak, öldüren İsmail Kılınçer (32), çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kendini savunamayacak durumdaki alt soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI Konya'da, oğlu Hüseyin Kılınçer'i (10) elleriyle boğarak, öldüren İsmail Kılınçer (32), çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kendini savunamayacak durumdaki alt soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.



Konya, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › 10 yaşındaki oğlunu boğan baba, planlı cinayet öncesi özür dileyip, öpmüş (3) - Son Dakika

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