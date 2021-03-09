10 yaşındaki oğlunu boğan baba, planlı cinayet öncesi özür dileyip, öpmüş (3) - Son Dakika

10 yaşındaki oğlunu boğan baba, planlı cinayet öncesi özür dileyip, öpmüş (3)
09.03.2021 17:50
TUTUKLANDI Konya'da, oğlu Hüseyin Kılınçer'i (10) elleriyle boğarak, öldüren İsmail Kılınçer (32), çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kendini savunamayacak durumdaki alt soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Konya'da, oğlu Hüseyin Kılınçer'i (10) elleriyle boğarak, öldüren İsmail Kılınçer (32), çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kendini savunamayacak durumdaki alt soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Son Dakika Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu? Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü