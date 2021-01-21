10 yaşındaki Ömer Faruk, matematikte Türkiye 1'incisi oldu - Son Dakika
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10 yaşındaki Ömer Faruk, matematikte Türkiye 1'incisi oldu

21.01.2021 09:20
10 yaşındaki Ömer Faruk, matematikte Türkiye 1'incisi oldu

MANİSA'nın Şehzadeler Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Karahan (10), öğretmeninin yönlendirmesiyle katıldığı internet üzerinden yapılan 5'inci Ulusal Tales Matematik Yarışması'nda, soruların tamamına doğru yanıt vererek, Türkiye 1'incisi oldu.

MANİSA'nın Şehzadeler Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Karahan (10), öğretmeninin yönlendirmesiyle katıldığı internet üzerinden yapılan 5'inci Ulusal Tales Matematik Yarışması'nda, soruların tamamına doğru yanıt vererek, Türkiye 1'incisi oldu. Karahan, matematik alanında bilim insanı olmak istiyor.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan Muharrem- Feride Karahan çiftinin oğlu Ömer Faruk Karahan, Türkiye'nin ilk ve tek matematik müzesi olan Tales Matematik Müzesi tarafından internet üzerinden yapılan 5'inci Ulusal Tales Matematik Yarışması'nda, 20 sorunun tamamına doğru cevap vererek, kendi yaş grubunda Türkiye şampiyonu oldu. Şehzadeler Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Karahan, ailesine büyük mutluluk yaşattı.

'BİLİM ADAMI OLMAK İSTİYORUM'

Okula başlamadan da matematiği sevdiğini ve dört işlem yapabildiğini anlatan Ömer Faruk Karahan, "Dört yaşlarındayken anneannem bana dört işlemi yaptırıyordu. Benim için kağıda soru yazıyordu, daha soruyu yazmadan cevabını veriyordum. Dayım ve annem de bana çok yardımcı oldu. Annem kitaplar aldı. Bütün günümü annemin kırtasiye dükkanında geçiriyorum. Bazen de müşteri yoğunluğu olduğu zaman anneme yardımcı oluyorum. Bazı akıl oyunlarını da biliyorum. Çok sevinçliyim. Bu şekilde birinci olacağımı düşünmemiştim. Matematik dalında bilim adamı olmak istiyorum" diye konuştu.

'OĞLUMLA GURUR DUYDUM'2 çocuk annesi Feride Kayahan (33), gururlandıklarını kaydederek, "Oğlum bir yarışmaya katıldı, birincilik nasip oldu. Ömer Faruk küçük yaşlarda okumayı söktü. Okula başlamadan dört işlemi de yapıyordu. Sınıf öğretmeni Zeliha Korkmaz'ın yönlendirmesiyle de Ömer Faruk bugünlere geldi. Dükkanımızda sürekli test çözdük, bize ciddi anlamda başarı kattı. Allah her anne ve babaya nasip etsin. Gerçekten çok güzel duygular, oğlumla gurur duydum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Şehzadeler, Türkiye, Gazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 yaşındaki Ömer Faruk, matematikte Türkiye 1'incisi oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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