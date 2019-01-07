Son Dakika Haberleri: 10 Yaşındaki Sümeyye'nin Atatürk Sevgisi

10 Yaşındaki Sümeyye'nin Atatürk Sevgisi

1 saat önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki ortaokulda Atatürk büstünün üstündeki karı elleriyle temizleyen Sümeyye Zeynep Yılmaz, sosyal medyada ilgi gördü.

10 Yaşındaki Sümeyye'nin Atatürk Sevgisi, System.String[]
Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki ortaokulda Atatürk büstünün üstündeki karı elleriyle temizleyen Sümeyye Zeynep Yılmaz, sosyal medyada ilgi gördü.

Kozlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Yılmaz, sabah okula gittiğinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini öğrenince arkadaşlarıyla kar topu oynamaya başladı.

Bu sırada okul bahçesindeki Atatürk büstünün karla kaplı olduğunu fark eden Yılmaz, elleriyle büstü temizledi. Ailesi tarafından cep telefonuyla görüntülenen Yılmaz'ın davranışı, sosyal medyada ilgi gördü.

Anne Nahide Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah okulların tatil edilmesinden habersiz olduklarını, kızını okula gitmesi için hazırladığını söyledi.

Okulun bahçesine geldiklerinde kar topu oynamaya başladıklarını belirten Yılmaz, " Kızım, Atatürk büstünün karlar içerisinde olduğunu görünce koştu. Elleriyle temizlemeye başladı, Atatürk'e olan sevgimiz ve saygımızdan dolayı biz de o anı görüntülemek istedik. Böyle gelişti. Böyle ilginin olacağını tahmin etmedik." diye konuştu.

Sümeyye Zeynep Yılmaz da Atatürk'ü çok sevdiğini, ona saygısından içinden gelerek bu davranışı sergilediğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:39 Kaynak: AA

Kozlu, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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