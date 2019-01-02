10 Yeni Ar-Ge Projesi İçin İmzalar Atıldı

10 yeni Ar-Ge Projesi için imzalar atıldı
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir
: "Hiçbir araştırma konusunun bir tarafta yetim, yalnız, öksüz kalmaması gerekiyor"
ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Hiçbir araştırma konusunun bir tarafta yetim, yalnız, öksüz kalmaması gerekiyor. Mutlaka neticeye varacak, bir sonuç alacak, bir ürüne yönelecek yönlerin bulunması gerekiyor" dedi.
"SSB Ar-Ge Panelleri" çerçevesinde kararı alınan ve 2018 yılı içinde başlatılan 10 projenin sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
), üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı bir törenle imzalandı. Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ
Konferans Salonunda gerçekleşen törende konuşma yapan Savunma Sanayii Başkanı Demir, bu projelerin toplam değerinin 300 milyon lira olduğunu söyledi.
Projeleri, KOBİ-Sanayi-Üniversite iş birliğine dayalı olarak oluşturduklarını kaydeden Demir, "Toplumun uzun vadeli refahını sağlayacak her çalışma bir anlamda da ülkenin gücü, güvenliği, selameti açısından önemlidir. 2023 hedeflerine ulaşmanın yolu Ar-Ge ve teknolojiden geçmektedir. Eğer Türkiye
, 11-12 bin dolar kişi başı milli gelir bandını aşmak istiyorsa yapması gerekeni herkes çok net söylüyor ama bunu yapmakla ilgili çalışmaların ise bıkmadan, üşenmeden, sabırla devam ettirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Demir, "Biz bilginin biriktiği yerin üniversiteler olduğunu düşünüyoruz ve eğer ülkemiz önümüzdeki 10, 20, 50 yıla hazırlanmak istiyorsa bugün bilim dünyasında konuşulan bazı konuların ısrarla takip edilmesi, onların dokunacağı teknoloji konularının da bugünden farkına varılması gerekiyor. Bugün sadece teorik çalışma olarak gördüğümüz veya bir kısım akademisyenin kendi ilgi alanında oyalandığı konular olarak gördüğümüz konuların ilerde sürpriz olarak bazı teknolojiler şeklinde karşımıza çıkması muhtemeldir ve biz bunu ıskalarsak çok büyük kayıplara uğrarız. Şunu unutmayalım; biz Ar-Ge'ye harcadığımız rakamları konuşurken Ar-Ge ile ilgili konuları tartışırken dünyada boş durmuyor. Bu arada dünyada neler yapıldığının çok iyi farkında olmamız gerekiyor. Bu alanda geri kalmayı, ıskalamayı ve bazı şeyleri gözden kaçırmayı göze alamayız" diye konuştu.
Hiçbir araştırma konusunun bir tarafta yetim, yalnız, öksüz kalmaması gerektiğini vurgulayan Demir, mutlaka neticeye varacak, bir sonuç alacak, bir ürüne yönelecek yönlerinin bulunması gerektiğine işaret etti.
"SSB Ar-Ge Panelleri" neticesinde kararı alınan ve bugün yapılan toplantıyla imzalanan 10 Ar-Ge projesi ise şöyle:
"Alüminyum Yeni Nesil Alaşım Geliştirilmesi (Ayna
), Duyarsız Yemleme Şarjı Geliştirme (Duyem), Düşük Frekans Aktif Sonar
Sistemi Geliştirilmesi (Düfas), Sıcak Şekillendirme ile Multifazlı Çelik Geliştirme (Hançer), Twt İçin Yüksek Voltaj Güç Kaynağı Geliştirilmesi (Kudret), Stirling Soğutuculara Yönelik Kalıcı Mıknatıs Neodyum (Ndfeb) Geliştirilmesi (Mıknatıs), Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (Nar
), Nükleer Radyasyon Tehdidine Karşı Yerli Algılayıcı ve Tespit Sistemi Geliştirilmesi (Radat), Yürüyen Dalga Tüp Mikrodalga Güç Yükselteci Geliştirilmesi (Seyyah), Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y3)"
İmzaları atılan Ar-Ge projelerinin özellikleri
Ayna Projesi ile havacılık gereksinimlerine uygun olarak aşınma dirençli, korozyona dayanıklı, yüksek sıcaklık mukavemetine sahip alaşımlar konusunda yurt dışı bağımlılığın kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
Hançer Projesi ile sıcak şekillendirme prosesine uygun zırh çeliği alaşımının geliştirilmesi, Mıknatıs Projesi ile üstün manyetik özelliklere sahip Neodyum Demir Bor tabanlı kalıcı mıknatısların milli olarak geliştirilmesi, Düfas Projesi ile düşük frekanslı aktif sonar sistemlerine yönelik piezoelektrik tek kristal seramik malzeme ve transdüserlerin geliştirilmesi, Kudret Projesi ile yürüyen dalga tüplerin çalışabilmeleri için gerekli yüksek voltajları üretebilen güç kaynağı geliştirilmesi ve Seyyah Projesi ile Radar, Elektronik Harp ve Uydu/Uzay Sistemlerinde kullanılabilecek nitelikte tamamen milli imkanlar ile Yürüyen Dalga Tüp Güç Yükselteci geliştirme teknolojisi kazanılması hedefleniyor.
Nar Projesi ile kızılötesi algılama sistemlerinin ve bileşenlerinin milli imkanlarla geliştirilebilmesi ve yurt dışı bağımlılığın giderilmesi, yüksek voltajları üretebilen güç kaynağı geliştirmesi, Radat Projesi ile nükleer radyasyon tehditlerini tespit etmek amacı ile algılayıcı sistem geliştirilmesi ve roket ve füze sistemlerinde kullanılmak üzere Duyem Projesi ile güvenlik ve duyarsızlık isterleri üst seviyede olan duyarsız yemleme şarjı geliştirilmesi sağlanacak.
Bu yıl ilk defa, Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor Yarışma Programı ile Elektro Optik uydu görüntülerinden otomatik hedef tespit ve tanıma konularında ülkemizde var olan yetenek ve birikimler adil ve hassas bir şekilde ölçülerek, bu kabiliyetlerin gelecek projelerde değerlendirilmesi hedefleniyor.