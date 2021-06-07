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10 Yeni Millet Bahçesi Açıldı - Son Dakika

10 Yeni Millet Bahçesi Açıldı

07.06.2021 15:22
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5 Haziran Dünya Çevre Gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Pendik Millet Bahçesi açılışı gerçekleştirildi.

5 Haziran Dünya Çevre Gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Pendik Millet Bahçesi açılışı gerçekleştirildi. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'ta katılım sağladı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin yanındaki millet bahçesinin hem hizmete açıldığını hem de bizzat görme imkanı bulduğunu belirterek, şehre yakışan güzel bir eseri Zonguldak'a kazandırmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul, Aydın, Kars, Malatya, Muş, Trabzon, Mersin ve Adıyaman'daki 10 ayrı millet bahçesinin daha "Dünya Çevre Günü"nde hizmete açıldığını dile getirerek, ayrıca Van, Niğde ve Batman'daki atık su arıtma ile Artvin Hopa'daki içme suyu arıtma tesislerinin açılışının gerçekleştirildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplamda 814 milyon lirayı bulan millet bahçesi, atık su arıtma tesisi, atık getirme tesisi ve bisiklet yolunun halkın istifadesine sunulmuş olduğunu ifade ederek, Muğla'daki 37 mavi bayraklı halk plajı, Köyceğiz ve Dalyan'da 38 korunan alan, Muğla Gökova, Konya Beyşehir, Samsun Kızılırmak'ta 120 koruma izleme alanı ile Kastamonu'da doğu çınarı ve Mersin'de zeytin olarak 84 anıt ağacıyla ilgili çalışmaların resmi açılışının da bu törenle gerçekleştirildiğini söyledi.

"SALGIN DÖNEMİNDE YEŞİL ALANLAR İNSANLARA NEFES BORUSU İŞLEVİ GÖRDÜ"

Tüm eser, tesis ve hizmetlerin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserlerin Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Hastanelerin salgın döneminde milletin sağlığının korunmasında hayati öneme sahip olduğu gibi millet bahçeleri başta olmak üzere yeşil alanların da adeta insanlara nefes borusu işlevi gördüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Daha 20 yıl öncesine kadar pek çok şehrimizin yakasına yapışan hava kirliliği sorununun ülke genelinde önemli ölçüde azaltılmasında doğalgazın yaygınlaştırılması yanında açtığımız parkların ve bahçelerin büyük rolü olmuştur. Çevre alanında gerçekleştirdiğimiz hizmetleri millet bahçeleri projelerimizle taçlandırıyoruz. Ülkemizin tamamında toplam 56 milyon metrekarelik bir alanı bulan 324 millet bahçesi yapmak için kollarımızı sıvamıştık. Bugüne kadar 61 millet bahçesini tamamlayarak hizmete sunduk. 46 ilimizde 10 milyon metrekarelik bir alana sahip 80 millet bahçesi şu anda yapım aşamasındadır. Ayrıca ülke genelinde 183 millet bahçesiyle ilgili çalışmalarımız da proje ve ihale safhasındadır. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projeyle sadece şehirlere yeşil alanlar kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda çocuklardan yaşlılara kadar her kesimin ihtiyaç duyduğu sosyal alt yapıyı da milletin hizmetine sunduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilen her millet bahçesiyle şehirlere, bulunduğu bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik değer katan cazibe alanları oluşturduklarına işaret etti.

Pendik Millet Bahçesi'ni "muhteşem" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan millet bahçesi, atık su arıtma tesisleri, atık getirme tesisi ve bisiklet yolu projeleriyle mavi bayrak koruma alanı, koruma, izleme ve anıt ağaç çalışmalarının tekrar hayırlı olmasını diledi.

"DENİZLERİMİZİ MÜSİLAJDAN KORUYACAĞIZ"

Pendik Millet Bahçesi açılışına katılım sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deniz salyası ve Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son dönemlerde Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyalarına ilişkin konuşan Bakan Kurum, "Bu tesislerimiz; mavi vatanımız denizlerimizin korunması için de çok önemli. Tıpkı temizlenemez denilen Haliç'i tertemiz hale getirdiğiniz gibi, bugün de talimatlarınızla; İstanbul Boğazı'mızı, Marmara Denizi'mizi müsilaja, kirliliğe, kaderine terk etmeyeceğiz. Belediyelerimizle ve akademisyenlerimizle birlikte hazırladığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planını açıklayacağız. " diye konuştu.

"61 MİLLET BAHÇEMİZİ TAMAMLADIK"

Millet Bahçesi projelerine ilişkin konuşan Bakan Kurum, "12 Haziran 2018'de, 81 şehrimize 81 milyon metrekare millet bahçesi müjdesini vermiştiniz. Şu ana kadar 61 millet bahçemizi tamamladık. 263 millet bahçemizin çalışmalarına süratle devam ediyoruz. Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği nedeniyle yeşil ve açık alanların milletimiz için ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. Bu sebepten bahçelerimizi; bostanlardan koku bahçelerine, göletlerden oyun alanlarına, yürüyüş ve bisiklet yollarından piknik alanlarına kadar tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek eserlerle donattık. " dedi.

"81 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN HEDEFİMİZ 2023'TE TAMAMLANACAK"

Bakan Kurum, "Covid-19 salgını ve iklim değişikliği nedeniyle yeşil ve açık alanların milletimiz için ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. Bu sebepten bahçelerimizi; bostanlardan koku bahçelerine, göletlerden oyun alanlarına, yürüyüş ve bisiklet yollarından piknik alanlarına kadar tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek eserlerle donattık. Bahçelerimize, onbinlerce ağaç diktik, çiçeklerle bezedik. Bahçelerimizin ilk fidanlarıyla buluştuğu andan işletmesine kadar on binlerce kardeşimizi istihdam ettik. Şehirlerimiz için yeni cazibe alanları oluşturduk, ekonomimize katkı sağladık. Millet bahçelerimiz, milletimizden çok büyük teveccüh gördü. Bugün sadece illerden değil, ilçelerimizden, beldelerimizden talepler alıyoruz. Bu gösteriyor ki; 81 milyon metrekare yeşil alan hedefimizin inşallah çok daha üzerine çıkacağız. ve bu hedefi Allah'ın izni, sizin liderliğiniz, milletimizin desteğiyle 2023 yılına kadar tamamlayacağız. Ülkemizdeki tüm millet bahçelerini, korunan alanlarımızı, milli parklarımızı, ırmaklarımızı, yeşil ağlarla birbirine bağlayan, ekolojik koridorlar oluşturuyoruz. " dedi

"70 MİLLET BAHÇESİNİNDE YAPIMI DEVAM EDİYOR"

Açılış kapsamında konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Millet Bahçeleri Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırılması hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Bakanlığımızın organizasyonunda yapımına başlanan 324 millet bahçesinin 192'sini TOKİ olarak biz inşa ediyoruz. " dedi.

Bulut, "İstanbul'dan Diyarbakır'a, Samsun'dan Batman'a, Trabzon'dan Mersin'e, Muş'tan Bursa'ya, Aydın'a, Eskişehir'e, Sakarya'ya kadar yurdumuzun dört bir yanında Millet bahçeleri inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. TOKİ tarafından İnşaatı bitirilen 21 millet bahçesinin yanında 70 millet bahçesinin de yapımı devam etmektedir. " dedi.

"101 MİLLET BAHÇESİNİN TASARIM VE İHALESİ DEVAM EDİYOR"

TOKİ başkanı Bulut konuşmasını devamında, "101 millet bahçesinin tasarım ve ihale işlemleri hızla sürerken illerimizden gelen yeni talepler ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda millet bahçelerinin sayısı her geçen gün artmakta, şehirlerimiz; parklar, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile donatılmaktadır. Millet Bahçelerinin şehirlerimize büyük bir değer ve zenginlik kattığını, sadece insanlarımızın değil şehirlerin de nefes aldığını, memnuniyetle görmekteyiz. " ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZA 1 MİLYON YUVA KURDUK"

Yürütülen projelere ilişkin konuşan Bulut, "Cumhurbaşkanımız önderliğinizde ve Sayın Bakanımızın koordinasyonunda Büyük Türkiye'nin imar ve inşası konusunda TOKİ olarak, sizlerin gösterdiği hedefler doğrultusunda yaklaşık 5 milyon vatandaşımıza bir milyonu aşkın yuva kurduk. Pandemi şartlarına rağmen sosyal konut üretimini ortalama 50 bin konuttan yıllık 100 bine konuta yükselttik. Azim ve özveriyle çalışarak yurt çapında aktif 531 şantiyemizde binlerce vatandaşımıza iş imkanı sunduk. Yaklaşık 200 sektörün üretimini canlı tutarak hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağladık. " diye konuştu.

"ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

Millet Bahçelerine ilişkin konuşan Bulut, "İçinde bulunduğumuz Pendik Millet Bahçesi İstanbul'umuz ve Pendik ilçemiz için önemli bir yaşam alanı olmuştur. 245 bin m2 alan üzerine kurulu Pendik Millet Bahçesinin yüzde 83'ü peyzaj alanı olup doğal göletler, havuzlar ve deniz manzaralı dinlenme adaları ile zenginleştirilmiş, sosyal tesisleri ve aktivite yapılacak bölümleri ile bir yaşam ve dinlenme alanına dönüştürülmüştür. 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle açılışlarını yaptığımız Millet Bahçeleri ile birlikte, 2023 hedefi doğrultusunda şehirlerimizi daha yeşil ve ferah yaşam alanlarına dönüştürmek, yaşam ve çevre kalitesini yükseltmek, kimlikli yeşil şehirler oluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. " dedi.

10 Yeni Millet Bahçesi Açıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Bisiklet, İstanbul, Pendik, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 10 Yeni Millet Bahçesi Açıldı - Son Dakika


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