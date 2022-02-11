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10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

11.02.2022 16:56
10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Van'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Van'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Tuşba ilçesinde yapılan çalışmalarda, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası ve 50 bin TL adli para cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Adli makamlara sevk edilen şahıs yapılan işlemlerin ardından Van T Tipi Cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

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Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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