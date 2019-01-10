10 Yıl 2 Ay 5 Gün Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Nevşehir'de 13 ayrı dosyadan 10 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

Nevşehir'de 13 ayrı dosyadan 10 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca 13 ayrı dosyadan toplamda 10 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



Polis ekiplerince yakalanan C.B.'nin üç ayrı hakaret, 5 adet yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, mala zarar verme, silahla tehdit, yaralama, kişilerin huzurunu bozma gibi suçlardan ceza aldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cezaevinden İzinli Çıktı Ortalığı Birbirine Kattı

İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada

Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada

Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi