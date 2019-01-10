10 Yıl 2 Ay 5 Gün Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı
21 dakika önce
Nevşehir'de 13 ayrı dosyadan 10 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.
Nevşehir'de 13 ayrı dosyadan 10 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca 13 ayrı dosyadan toplamda 10 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Polis ekiplerince yakalanan C.B.'nin üç ayrı hakaret, 5 adet yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, mala zarar verme, silahla tehdit, yaralama, kişilerin huzurunu bozma gibi suçlardan ceza aldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:59 Kaynak: İHA
Cezaevinden İzinli Çıktı Ortalığı Birbirine Kattı
İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada
Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada
Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi