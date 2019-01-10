Son Dakika Haberleri: 10 Yıl 2 Ay 5 Gün Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

10 Yıl 2 Ay 5 Gün Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

21 dakika önce

Nevşehir'de 13 ayrı dosyadan 10 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

10 Yıl 2 Ay 5 Gün Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı, System.String[]
Nevşehir'de 13 ayrı dosyadan 10 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca 13 ayrı dosyadan toplamda 10 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerince yakalanan C.B.'nin üç ayrı hakaret, 5 adet yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, mala zarar verme, silahla tehdit, yaralama, kişilerin huzurunu bozma gibi suçlardan ceza aldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

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