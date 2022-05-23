10 yıl 21 ay cezası olan hükümlü JASAT'a takıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, haklarında 10 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü JASAT tarafından yakalandı.
Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) hırsızlık suçundan 10 Yıl 21 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptıkları çalışması sonucu hükümlü, JASAT ekiplerince Ölüdeniz Mahallesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
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