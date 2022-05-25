Diyarbakır'da 3 suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da 3 suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

25.05.2022 13:16
Diyarbakır'da 3 suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 3 ayrı suçtan hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 3 ayrı suçtan hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yürütülen titiz çalışmalar sonucu, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 3 ayrı dosyadan hakkında 10 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y. Ergani'de yakalandı.

U.Y, işlemlerin ardından sevk edildiği makamlarca tutuklandı.

YORUMLAR
500
Muğla'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Muğla'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 3 suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:53:15. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 3 suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement