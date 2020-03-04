10 yıl 8 ay cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika

10 yıl 8 ay cezası olan şahıs yakalandı
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 10 yıl 8 ay 17 gün hapis cezası ve 14 bin TL adli para cezası bulunan şahıs yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:55 Kaynak: İHA
Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 10 yıl 8 ay 17 gün hapis cezası ve 14 bin TL adli para cezası bulunan şahıs yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis ve Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda çeşitli suçlardan toplamda 10 yıl 8 ay 17 gün hapis cezası ile aranan ve 14 bin TL adli para cezası olan O.G. isimli şüpheli, ekiplerin titiz araştırmaları sonucunda saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. - BİTLİS
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