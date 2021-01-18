Tirelilerin kar hasreti bitti! İlçede 1 saat aralıksız kar yağdı - Son Dakika

Tirelilerin kar hasreti bitti! İlçede 1 saat aralıksız kar yağdı
18.01.2021 12:07
İzmir'in Tire ilçesi, 10 yıllık kar hasretini sonlandırdı. İlçede, sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, 1 saat boyunca aralıksız devam etti. İlçe sakinleri karı sevinçle karşıladı.
Ülke genelinde hızla etkisini göstermeye devam eden kar yağışı, 10 yıldır yüzünü göstermediği İzmir Tire'ye de uğradı. İlçe merkezi 10 yıllık aranın ardından kara kavuştu. Yaklaşık 1 saat süren kar yağışı, ilçede sevinçle karşılandı.
EKİPLER GÜNLER ÖNCESİNDEN KARA HAZIRLANDI
Sabahın erken saatlerinde hafif bir şekilde başlayan kar yağışı, 1 saat boyunca devam etti. Yağan kar sonrası apartman çatıları beyaz örtü ile kaplandı. Tire'nin dağ köylerinde ise kar yağışının devam ettiği öğrenildi.
Kar yağışı sonrası oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını günler öncesinden yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi ekiplerinin teyakkuzda bekledikleri de öğrenildi.
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