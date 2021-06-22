10 yıl hapis aranan FETÖ sanığı öğretmen yakalandı - Son Dakika

HATAY'da, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan eski öğretmen M.T., düzenlenen operasyonla yakalandı.
Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.T.'nin Yeşil Mahallesi'ndeki evde gizlendiği saptadı. Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan M.T., hakkındaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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