10 yıl hapis cezası alan istismarcı, DHA'nın haberi üzerine tutuklandı - Son Dakika
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10 yıl hapis cezası alan istismarcı, DHA'nın haberi üzerine tutuklandı

30.03.2022 12:11
10 yıl hapis cezası alan istismarcı, DHA'nın haberi üzerine tutuklandı

YALOVA'da 3 yıl önce o dönem 13 yaşında olan B.N.G. adlı kıza farklı tarihlerde 2 kez cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan B.P.

YALOVA'da 3 yıl önce o dönem 13 yaşında olan B.N.G. adlı kıza farklı tarihlerde 2 kez cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan B.P.'nin (20) mağdura yönelik tehditlerinin Demirören Haber Ajansı tarafından haberleştirilmesinin ardından Başsavcılık harekete geçti. Yerel mahkemenin kararının bir üst mahkemeye taşındığı dava süreci devam ederken, Başsavcılığın itirazı üzerine B.N.G. tutuklandı. Sanığın tehditleri nedeniyle okula dahi gidemediğini söyleyen B.N.G. "İyi ki varsınız. Sizin sayenizde sesimizi duyurduk ve adalet yerini buldu" dedi.

Yalova'da 2019 yılında ortaokula giden B.N.G.'nin evine, kız arkadaşı Ş.A. misafirliğe gitti. Ş.A., aile uyuduktan sonra B.N.G.'ye erkek arkadaşı ile görüşmek istediğini söyledi. İki arkadaş, gizlice evden çıkıp Ş.A.'nın erkek arkadaşının evine gitti. Fakat kızlar, Ş.A.'nın sevgilisi yerine evde B.P. ile karşılaştı. Burada B.P. ile iki arkadaş sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Ş.A. kanepede uyudu. B.P., yeni tanıştığı B.N.G.'ye cinsel istismarda bulundu.

Bu olaydan sonra B.P., B.N.G.'yi tehdit etmeye başladı. B.P., ilerleyen günlerde B.N.G.'yi tehdit edip bir inşaat alanına götürerek yine cinsel istismarda bulundu. B.P.'nin tehditlerine daha fazla dayanamayan B.N.G., yaklaşık 1 yıl sonra yaşananları annesi K.Ş.'ye anlattı. K.Ş., savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından Kasım 2020'de B.P. ile Ş.A. hakkında Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için tutuksuz yargılanan B.P., 17 Mart'ta görülen karar duruşmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık B.P.'ye 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. B.P.'nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olması ve sabıkasının bulunmamasını dikkate alan heyet, 'takdir indirimi' de uygulayarak cezayı 10 yıla düşürdü. B.P.'nin tutuklanma talebi de mahkemece reddedildi, diğer sanık Ş.A. ise beraat etti.B.N.G.'nin ailesinin avukatı Ilgın Dereli, kararı üst mahkemeye taşıdı. Avukat Ilgın Dereli ayrıca B.P.'nin tehditlerini sürdürdüğünü belirterek B.N.G. hakkında koruma kararı çıkarttı. Ayrıca B.N.G., KADES kapsamına alındı.?Dava sürecinin ve B.P.'nin tehditlerini sürdürmesinin DHA tarafından haberleştirilmesinin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, sanık B.P.'nin tutuksuz yargılanmasına itiraz etti. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı reddetti. Bu kez karar, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra baskı oluşturma, kaçma şüphesi ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını gözeterek B.P.'nin tutuklanmasına hükmetti.Tutuklama kararının ardından B.N.G., herkese teşekkür ederek, "İyi ki varsınız. Sizin sayenizde sesimizi duyurduk ve adalet yerini buldu" dedi.

Anne K.Ş. de, "1,5 yıldır verdiğim savaşta, sesimi duyuramamanın acısını yaşıyordum. En sonunda sesimi duyurdum ve verdiğim savaşı kazandım. Yalnız değilmişim, sesimi duyup elimden tutan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizin sayenizde kızım bir Özgecan, Münevver olmadı. Olabilirdi, cansız bedeni de gelebilirdi" diye konuştu.


10 yıl hapis cezası alan istismarcı, DHA'nın haberi üzerine tutuklandı
10 yıl hapis cezası alan istismarcı, DHA'nın haberi üzerine tutuklandı
10 yıl hapis cezası alan istismarcı, DHA'nın haberi üzerine tutuklandı
10 yıl hapis cezası alan istismarcı, DHA'nın haberi üzerine tutuklandı
10 yıl hapis cezası alan istismarcı, DHA'nın haberi üzerine tutuklandı
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Mahkeme, Yalova, Adalet, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 10 yıl hapis cezası alan istismarcı, DHA'nın haberi üzerine tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 yıl hapis cezası alan istismarcı, DHA'nın haberi üzerine tutuklandı - Son Dakika
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