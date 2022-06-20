Sanıkların ve sanık avukatların savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, nitelikli yağma suçundan F.B. ve F.Ş.'yi 12'şer yıl, H.C.'yi ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 21 Mayıs 2021 tarihinde Kastamonu'da il merkezinde meydana geldi. İddialara göre, H.C., F.Ş. ve F.B., S.B. idaresindeki motosikletin önünü keserek durdurdu. Şikayet üzerine silah zoruyla motosikleti gasp ettikleri gerekçesiyle H.C., F.Ş. ve F.B. hakkında Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'nitelikli yağma' suçundan dava açıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 10 yıl hapis cezası aldı ama o faturasının ödenip ödenmediğini sordu - Son Dakika

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