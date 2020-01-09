10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

6 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "jandarmanın dedektifi" olarak nitelendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından "yağma" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekiplerce V.C'nin yakalandığı ifade edilen açıklamada, hükümlünün jandarmadaki işlemlerinin ardından Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği belirtildi.

10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma, Baykan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:07 Kaynak: AA
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