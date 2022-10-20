Gözaltına alınan zanlının 4 ayrı hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, ayrıca 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak arandığı belirlendi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Esentepe, Tepebaşı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir gündem haberleri | Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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