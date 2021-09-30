10 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI - Son Dakika

KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kurtuluş K. (31), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Kurtuluş K'nin Hacılar ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Şüpheli, eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilen Kurtuluş K., emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
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