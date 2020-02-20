10 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 10 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

10 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs İstanbul'da çok miktarda uyuşturucuyla yakalandı.

10 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli uyuşturucuyla yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs İstanbul'da çok miktarda uyuşturucuyla yakalandı. Operasyonda 27 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de uyuşturucu satışı yaptığı belirlenerek hakkında dava açılan O.C. adlı şahıs, yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası aldı. Kararın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan O.C.'nin İstanbul'da olduğunu tespit eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda O.C. gözaltına alınırken, şahsın ikametinde yapılan aramalarda 27 bin 500 adet ecxtacy hap, 25 gram kokain, 2 adet sahte kimlik ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıs, burada tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:33 Kaynak: İHA
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