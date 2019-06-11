10 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
7 saat önce
BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K., polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:28 Kaynak: DHA
BİLECİK'in Bozüyük
ilçesinde, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K., polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Elazığ
'da 2013 yılında işlenen bir cinayetin ardından kasten öldürme suçundan yargılanan U.K. 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza kısa süre önce kesinleşti ve U.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, U.K.'nin Bozüyük ilçesinde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. U.K. eve düzenlenen baskınla yakalanarak, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K. tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevi'ne konuldu.
- Bilecik
Fenerbahçe otobüsüne saldırıda flaş gelişme! Saldırgan teslim olmak istemiş ancak cezadan korkmuş
Drift yapan sürücüye ibretlik ceza! Görüntüler sosyal medyadan yayınlanınca yakalandı
Şizofreni hastası, 1'i polis 3 kişiyi yaraladı, 1 kişiyi de öldürdü
Okulda büyük vahşet! Ön sırada oturmak isteyen arkadaşlarını öldürdüler