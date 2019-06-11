Son Dakika Haberleri: 10 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
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10 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

7 saat önce

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K., polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

10 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı, System.String[]
BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K., polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Elazığ'da 2013 yılında işlenen bir cinayetin ardından kasten öldürme suçundan yargılanan U.K. 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza kısa süre önce kesinleşti ve U.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, U.K.'nin Bozüyük ilçesinde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. U.K. eve düzenlenen baskınla yakalanarak, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K. tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevi'ne konuldu.


 


- Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:28 Kaynak: DHA
Polis, Bozüyük, Bilecik, Güncel
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