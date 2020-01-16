10 yıl hapisle aranan hükümlü, babasının evinde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 yıl hapisle aranan hükümlü, babasının evinde yakalandı - Son Dakika

10 yıl hapisle aranan hükümlü, babasının evinde yakalandı

6 saat önce

KAYSERİ'de kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan V.Ö., Pınarbaşı ilçesinde babasına ait evde yakalandı.

10 yıl hapisle aranan hükümlü, babasının evinde yakalandı, System.String[]

KAYSERİ'de kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan V.Ö., Pınarbaşı ilçesinde babasına ait evde yakalandı.

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'tehdit', 'mala zarar verme', 'kasten adam yaralama' ve 'basit yaralama' suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan V.Ö.'nün babasına ait evde saklandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, eve düzenledikleri baskında V.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen V.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:29 Kaynak: DHA
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