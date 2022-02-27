10 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika
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10 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

27.02.2022 17:36

ELAZIĞ'da hakkında 21 ayrı suçtan toplam 10 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı köyde jandarma ekiplerince yakalandı.

ELAZIĞ'da hakkında 21 ayrı suçtan toplam 10 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı köyde jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında 21 ayrı suçtan toplam 10 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün merkeze bağlı Kıraç köyünde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 10 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika


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