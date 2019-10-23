10. yıl kutlaması

Ajansın bahçesinde gerçekleşen kutlamada Trio müzik grubu sahneye çıktı. Hazırlanan pastayı kesen ajans başkanı Nevin Özcan, "10 yıldır bahçemizde bulunan nar ağacının bereketine inandık. Bu bereket, geçmiş 10 yılımızda olduğumuz gibi önümüzdeki nice 10 yıllarda da bizimle olsun" dedi.