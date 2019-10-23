Son Dakika Haberleri: 10. yıl kutlaması
Son Dakika Magazin 10. yıl kutlaması

10. yıl kutlaması

1 saat önce

Ajansın bahçesinde gerçekleşen kutlamada Trio müzik grubu sahneye çıktı.

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Ajansın bahçesinde gerçekleşen kutlamada Trio müzik grubu sahneye çıktı. Hazırlanan pastayı kesen ajans başkanı Nevin Özcan, "10 yıldır bahçemizde bulunan nar ağacının bereketine inandık. Bu bereket, geçmiş 10 yılımızda olduğumuz gibi önümüzdeki nice 10 yıllarda da bizimle olsun" dedi.

Ajans, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:29 
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