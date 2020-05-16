10 yıl önce bugün, Bursaspor şampiyon olmuştu! Ertuğrul Sağlam o günleri anlattı... - Son Dakika

10 yıl önce bugün, Bursaspor şampiyon olmuştu! Ertuğrul Sağlam o günleri anlattı...

Bursaspor taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği yayında Ertuğrul Sağlam şampiyonluğun öyküsünü Başkan Dündar'a anlattı.

10 yıl önce bugün, Bursaspor şampiyon olmuştu! Ertuğrul Sağlam o günleri anlattı..., System.String[]

Bursa spor taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği yayında Ertuğrul Sağlam şampiyonluğun öyküsünü Başkan Dündar'a anlattı. Türk futbol tarihine geçen çok önemli bir başarıya imza attıklarını ifade eden Sağlam, "Bu büyük başarının ardından öncelikle Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a büyük bir vefa örneği gösterdiği için çok teşekkür ediyorum. Osmangazi'de bir spor tesisine adımı vererek hayatımdaki en büyük onurlardan birini yaşattınız. Bir insanın hayatında sahip olabileceği en güzel şeylerden birisidir bu. Bir kere daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.


"UEFA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU VE BURSASPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU"


16 Mayıs'ın hem Bursa şehri, hem Bursaspor hem de Türk futbol tarihi için çok önemli bir gün olduğunun altını çizen Sağlam, "Bursaspor'un 10 yıl önce elde ettiği şampiyonluk, Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğu ile beraber Türk futbol tarihinin en önemli 2 başarısından bir tanesidir. O başarıda bize katkı veren, destek olan, o başarının ufak da olsa bir kenarında bulunan şampiyonlukta emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. O sezon ortaya koyduğumuz başarıyı birçok insan (34. haftada Bursaspor, Beşiktaş maçını kazanıp 3 puan aldı. Fenerbahçe ise Trabzonspor'a puan kaybetti ve Bursaspor şampiyonluğu mucize eseri kazandı) gibi değerlendiriyor. Onun öyle olmadığını bir kez de vurgulamak istiyorum. Orada gerçekten inanmış bir grubun, birbirini seven, birbirine saygı duyan sahiplenen bu topluluğun büyük bir fedakarlık göstererek, çok çalışarak elde ettiği tertemiz bir şampiyonluk oldu. Bu şampiyonluğun bir kenarında ben de olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Bursa'da elde ettiğimiz başarıyı şimdi Samsunspor'da gerçekleştirmek. Samsunspor'u önce 1. Lig'e ardından Süper Lig'e taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


Şampiyonluk sezonunda gerek kulüp içerisinde gerek şehir genelinde çok ciddi bir birlik ve beraberlik ortamı oluşturduklarını anlatan Ertuğrul Sağlam, "Üst düzey bir sinerji ortaya çıkardık. Kulüp içinde yönetici, teknik kadro, futbolcular personel ile bir bütünlük oluştururken şehir genelinde de şehri yönetenler, siz belediye başkanlarımız ellerinden geldiğince sorumluluk aldılar. Olayı sahiplendiler. Maddi ve manevi olarak yanımızda olduğunuzu hissettirdiniz. Taraftarımız büyük sorumluluk aldı. STK'lar ve Bursa halkı bize çok büyük destek oldu. O sene gerek saha içindeki performansımızla gerek saha dışındaki davranışlarımızla bütün ülkenin sempatisini kazandık. Nereye gidersek gidelim, insanlar bizi saygı ve sevgiyle çok sıcak bir şekilde karşıladı. Kaybettikleri maçtan sonra bile bizi bizi alkışlarla gönderdiler. Kimse bu şampiyonluğu (Son hafta Fenerbahçe puan kaybetti ve Bursaspor şampiyon oldu) diye küçümseyemez. Büyük bir emekle alınan 75 puan var. İçeride ve dışarıda şampiyonluk adayı diğer takımlara karşı kazanılan maçlar var. Beşiktaş deplasmanında 2-1 geriden gelip maçı kazanmamız, Fenerbahçe'ye karşı 2-0'dan 3- 2'lik skorla galip gelmemiz ve birçok maçı geriden gelip çevirmemiz unutulmasın" dedi.


DÜNDAR: BURSASPOR ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da yeşil-beyazlı takımın hak ederek şampiyon olduğuna dikkat çekerek, "Bu başarının bir altyapısı ve verilen uzun bir emek var. O emeklerin neticesinde şampiyon olduk. Tertemiz bir şampiyonluk ile Bursaspor ve Bursa şehri 5. büyük olarak adını tarihe yazdırdı. Bütün şehir kenetlendi. Sizler, oyuncular, taraftarlar, genç jenerasyonla tecrübeli oyuncuların uyumu kaynaşması bu başarıyı getirdi. En önemlisi şehir bu işi sahiplendi. Dünyada ülkelerden önce şehirler yarışıyor. Bu anlamda da spor kendini fazla hissettiriyor. O dönemde Bursa dışında çıktığımızda insanlar bizi hemen Bursaspor sözleriyle karşılıyordu. Bunlar onur verici şeyler" diye konuştu.;


Bursa şehri ve tüm Türkiye'nin Bursaspor'u yeniden Süper Lig'de görmek istediğini kaydeden Dündar, "Bursaspor'un olmadığı Süper Lig'de tat ve heyecan yok. Bursa, altyapısı, tesisleri ve her şeyiyle bunu hak ediyor. Sıkıntı süreci inşallah aşacağız. Bursaspor yeniden eski günlerine dönecek. Ertuğrul Sağlam hocamıza da Samsunspor'da şampiyonluk yolunda başarılar dilerim" dedi.


SAĞLAM: 1. LİG'DE BURSASPOR İLE RAKİP OLMAK İSTEMEM


Sağlam da şampiyon apoletli Bursaspor'un Süper Lig'de olmamasının herkes gibi kendisini de çok üzdüğünü dile getirerek, "Bursaspor'da hayatımın en özel 5 sezonunu yaşadım. Hayatımıza değer katan Bursaspor'un ait olduğu yere dönmesini gönülden istiyorum. Kalan 6 haftada kendisini Süper Lig'e taşıyacak sıralamaya çıkacağını yürekten inanıyorum. Taraftarın hocaya ve futbolculara sonuna kadar inanması, her türlü şartta onlara destek olması, şehirdeki birlikteliğin oluşması sonucunda Bursaspor'un Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum. Allah kaza bela vermezse biz de Samsunspor olarak önümüzdeki sene 1. Lig'e çıkacağız inşallah. 1. Lig'de çıktığımızda Bursaspor ile rakip olmak istemiyorum açıkçası. Çok sevdiğim kardeşim Beşiktaş'ta futbolcum olan İbrahim Üzülmez hocamız çok hırslıdır ve çalışkandır. Dolayısıyla onun da bu iş, başaracağına inanıyorum" diye temennisini dile getirdi.


Başkan Dündar da bunun üzerine, "Bursaspor ile 1. Lig'de değil ama inşallah Süper Lig'de rakip olursunuz" ifadelerini kullandı.



Ertuğrul Sağlam, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 06:15 

Son Dakika Spor 10 yıl önce bugün, Bursaspor şampiyon olmuştu! Ertuğrul Sağlam o günleri anlattı... - Son Dakika Spor
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