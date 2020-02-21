10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

CHP KONGRESİNDE OY SAHTEKARLIĞI

Cumhuriyet Halk Partisi Tokat İl Başkanlığı kongresinde olaylar çıktı. Bir zarftan aynı adaya iki oy birden çıkınca sandık görevlileri ile partililer arasında tartışma yaşandı.

BDP'LİLERDEN TERÖRİSTE SAYGI DURUŞU

Terör örgütünün Meclis'teki uzantısı BDP'nin Şanlıurfa il Kongresinde Öldürülen PKK'lılar İçin Saygı Duruşunda Bulunulurken İstiklal Marşı Okunmadı.

ERDOĞAN: BAZI KURUMLAR HUKUKU ZORLUYOR

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bazı kurumların yetkilerini aşarak hukuku zorladıklarına dikkat çekti.

EVREN İSMİNİ REFERANDUMLA DEĞİŞTİRDİLER

1982 darbesinin başaktörü olan Kenan Evren'e bir darbe de Mardin'den geldi. Referanduma giden Evren mahallesi, bu ismi bırakıp Kotek Mahallesi oldu.

GELİNLİK SEKTÖRÜNÜN KALBİ İZMİR'DE ATTI

Gelinlik Sektörünün Kalbi İzmir'de Attı. İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı büyük ilgi gördü.

(İHA)