10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

6 saat önce

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 17 KİŞİ ÖLDÜ

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'deki maden ocağında meydana gelen patlama ve sonrasında oluşan göçükte 17 kişi hayatını kaybetti.

MUHTARLAR KUDUZ SEMİNERİNİ TERKETTİ

Şanlıurfa'da muhtarlara yönelik "Kuduz" hastalığı konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya sorunlarını anlatmak için gelen muhtarlar konunun kuduz olduğunu duyunca salonu terk etti.

BAKAN ÇUBUKÇU İNTERNET SİTESİ TANITTI

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Bayrampaşa Belediyesi tarafından gençlerin bilinçlenmesine yönelik hazırlanan internet sitesinin tanıtımını yaptı.

RİZELİ MÜEAHHİT SÜMELA GİBİ BİNA YAPTI

Rizeli müteahhit Sümela Manastırı gibi apartman inşa etti. Dik bir yamaca yapılan 10 katlı binaya ulaşmak için 160 basamak merdiven çıkılıyor.

YOZGAT'TA 2300 YILLIK LAHİT BULUNDU

Yozgat'ta 2 Bin 300 Yıllık Lahit Bulundu. Jandarma, tarihi eseri müzeye teslim etti.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
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