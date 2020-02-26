10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

6 saat önce

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

TBMM BAŞKANI ŞAHİN HALI FABRİKASI GEZDİ

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Hereke'de Halı Fabrikasında İncelemelerde Bulundu.

BAŞBAKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENDİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslendi.

KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİ ARTIK OTURDU

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki temasları sırasında Türkiye'de demokrasinin oturduğunu söyledi.

MÜNEVVER'İN KATİL ZANLISI ADLİ TIPTA

Liseli Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun, cinayet günü akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verildi.

"ASKER ALİŞAN" BİRLİĞİNE TESLİM OLDU

Ünlü şarkıcı Alişan asker oldu. İzmir Gaziemir'de bulunan birliğine akşam saatlerinde teslim olan Alişan'a annesi ve yakınları eşlik etti.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Türkiye, Hereke, Alişan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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