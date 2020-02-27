10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

6 saat önce

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"METRO İZMİR BELEDİYESİNİN BOYUNU AŞAR"

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İzmir büyükşehir Belediyesinin boyundan büyük işlere kalkıştığını söyledi.

KAVGALI CHP KONGRESİNDE 78'LİK ADAY SEÇİLDİ

CHP İzmir kongresinde tartışma ve kavgalar yaşandı. 78 yaşındaki Ekrem Bulgun 8. Kez CHP İzmir İl Başkanı Oldu

ŞİLİ'DE 8,8'LİK DEPREM: 700'DEN FAZLA ÖLÜ VAR

Şili'de yaşanan 8,8 büyüklüğündeki depremde 700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından tsunami alarmı verildi.

MANSUR: İTTİHAT VE TERAKKİ'NİN SON ÇIRPINIŞI

Bursa Genç Siviller Platformu'nun düzenlediği 'Darbeye bir gün kala' konulu panelde Türkiye'deki son gelişmeler değerlendirildi.

AB'Lİ GENÇLERE UZUNEŞEK OYUNU ÖĞRETİLDİ

Samsun'da Sokak Çocuk Oyunları Projesi Kapsamında AB Üyesi Ülkelerinden Gelen Gençlere, Ülkelerinde Oynamaları İçin "Uzuneşek" Öğretildi.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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