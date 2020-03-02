10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

DÜNYANIN 3. BÜYÜK GEN BANKASI AÇILDI

Dünyanın 3'üncü en büyük tohum gen bankası Türkiye'de açıldı. Açılışı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI CLİNTON ŞİLİ'DE

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 8,8'lik depremle sarsılan Şili'yi ziyaret etti. Clinton iletişimde büyük sorun yaşanan Şili'nin devlet başkanına uydu telefonu hediye etti.

KADIKÖY'DE OTOPARKTA KORKUTAN ÇÖKME

Kadıköy'de bir binaya ait açık otoparkta çökme meydana geldi. Hamile bir kadının arabasını park ettikten 10 dakika sonra yaşanan çökme nedeniyle büyük tehlike atlatıldı.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA FİYATLARI DÜŞTÜ

Ankara'da toplu taşıma ücretleri düşürüldü.

KARDELEN PROJESİ, ÖRNEK PROJE SEÇİLDİ

Turkcell'in kız çocuklarına burs sağladığı Kardelen Projesi, Birleşmiş Milletler'in örnek projeleri arasına alındı.

(İHA)