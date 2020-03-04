10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

6 saat önce

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ÇARŞAF YIRTAN CHP'LİLERE TEPKİ

Mersin'de CHP kadın kolları üyeleri sözde protesto eylemi için kadın giysisi çarşafları yırttı. Tepkiler üzerine eylemi yapanlar kendi partileri tarafından disipline sevk edildi.

ÇAVUŞOĞLU KONFERANS VERDİ

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir'te düzenlenen konferansa katıldı.

MHP İNGİLİZCE ŞARKIYA TEPKİLİ

MHP, Manga grubunun Eurovision'a İngilizce şarkıyla katılacak olmasına tepki gösterdi.

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, bunun Türk milletine saygısızlık olduğunu bildirdi.

MİLAS'TA TARIM FUARI AÇILDI

Güney Ege'nin en büyük fuarı olarak görülen Milas'ta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ilk kez ziyaretçilere açtı.

Fuara beklenilenin üstünde katılım sağlandı.

ZİRAAT 3,5 MİLYAR LİRA KAR AÇIKLADI

Ziraat Bankası 2009 Yılı'nda Net 3 Milyar 511 Milyon TL Net Kar Elde Etti.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Mersin, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
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