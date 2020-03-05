10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE OLAYLI KUTLAMA

Hakkari'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları Olaylı Geçti. Kutlama Alanından Dönen Grup Askeri Lojmanları Taşladı. Göstericilere Biber Gazı ile Müdahale Edildi

ERTUĞRUL'UN PARÇALARI BODRUM'DA

Japonya'da 1890 yılında batan Ertuğrul Fırkateyni'nin su yüzüne çıkarılması amacı ile başlatılan çalışmalar kapsamında bulunan kalıntıların bir bölümü sergilenmek üzere Bodrum'a getirildi.

SOYGUNCULARI SANDALYEYLE KOVALADI

Eskişehir'de kar maskeli iki kişi PTT şubesini soymak istedi.

Veznedar kar maskeli eli silahlı saldırganları sandalye ile kovaladı.

VERGİ REKORTMENLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Samsun'da vergi rekortmenleri ödüllendirildi. Devlet Bakanı Mehmet Aydın, vergi ödemenin vatandaşlık ödevi olduğunu söyledi.

(İHA)