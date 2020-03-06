10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

DENKTAŞ'TAN SÖZDE SOYKIRIM TEPKİSİ

Kuzey Kıbrıs'ın ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Ermeni tasarısına ilişkin ABD Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi'nde yapılan oylama ve oylama sonucunda çıkan onay kararını eleştirdi.

DSP: TÜRKİYE'YE YENİ ANAYASA ŞART

DSP Genel Başkanı Masum Türker, Türkiye'de yeni bir Anayasa'nın şart olduğunu belirtti.

MOTORCULAR GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Ege Motosiklet Kulüpleri Birliği Üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Meclise telgraf çekti. Motorcular kamyonlarla aynı hız limitine sahip oldukları gerekçesi ile yaklaşık 130 imzalı telgrafı Meclis başkanı Mehmet Ali Şahin'e gönderdi.

İNDİRİMLİ ÜRÜN İÇİN SABAHLADILAR

Aydın'da elektronik malzeme satan bir mağaza indirime girince izdiham yaşandı. Alışveriş yapabilmek için geceden sıraya giren vatandaşlar mağaza önünde ayakta sabahladı. Saatler sonra mağazaya girip alışveriş yapanlar ise kendisini şanslı hissetti.

14 SANİYEDE 150 MERMER KIRDI

Tekvando Milli takımı Antrenörü Battal Gazi Özçınar, 14 saniyede 150 mermer kırdı. Özçınar bu faaliyetiyle rekorlar kitabına girdi.

(İHA)