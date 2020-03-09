10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

6 saat önce

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN'A İSLAMA HİZMET ÖDÜLÜ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Kral Faysal Vakfı tarafından en prestijli dal olan 'İslam'a Hizmet' dalında ödüle layık görüldü. Erdoğan'a ödülü Riyad'da yapılan törenle verildi.

YOZGAT'TA FIRTINA ÇATI UÇURDU

Yozgat'ta şiddetli rüzgar bir okulun çatısını uçururken, elektrik tellerini de kopardı.

POLİS ARAÇLARI GELİN ARABASI OLDU

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, resmi nikahları olmayan biri cezaevinde toplam 10 çifti evlendirdi. Düğün töreninde polis araçları gelin arabası oldu.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI YOLLARI KAPADI

Edirne'de kar yağışı yüzünden 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Diyaliz hastasını almak üzere yola çıkan ve kar nedeniyle güçlükle ilerleyen minibüs, yaklaşık 4 saat sonra hastanın yanına ulaşabildi.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Türkiye, Riyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:20 Kaynak: İHA
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