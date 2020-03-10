10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

İSRAİL İLE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ BAŞLAMADAN DURDURULDU

Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa,"israil tarafından alınan kararlar iptal edilmediği sürece israil ile doğrudan ve dolaylı görüşmeler başlamayacak" dedi.

BALYOZ'DA 3 MUVAZZAF TUTUKLANDI

"Balyoz Darbe Planı" soruşturması kapsamında adliyeye götürülen 3 muvazzaf asker tutuklandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DEĞİŞİM SİNYALİ

CHP Grup başkanvekili kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'ndeki temasları sırasında konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'de yeni yönetim sinyalini 10 yıl önce verdi.

SICAK BİR YAZ BEKLİYORUZ

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, Mart sonu itibariyle sıcaklıkların ülke genelinde ortalamanın bir derece üstünde seyredeceğini belirterek yazın sıcak geçeceğini kaydetti.

KADIN ÇİFTÇİLER KIYASIYA YARIŞTI

Bursa'da 14 ilçeden 28 kadın çiftçinin katıldığı 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor' bilgi yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Kıran kırana geçen müsabakada İnegöl'ün Şehitler köyünden kadınlar birinci oldu.

(İHA)