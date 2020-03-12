10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

6 saat önce

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

DENKTAŞ: AB 60 ANLAŞMASINI HATIRLASIN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Türkiye'nin, Rum kesimini tanıması ve limanları açması için baskı yapan Avrupa Birliği'ne 1960 anlaşmasını hatırlatarak cevap verebileceğini söyledi.

FARUK ÇELİK'TEN SÖZDE TASARIYA TEPKİ

Devlet Bakanı Faruk Çelik, İsveç Parlamentosu'nun sözde Ermeni soykırımını kabul etmesine tepki gösterdi.

KAREKOD OLMADAN İLAÇ SATIŞI YOK

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Ömer Dinçer Kayseri'de karekod olmadan ilaç satışı yapılamayacağını bildirdi.

TRABZONLU İŞADAMINDAN BODRUM'A CAMİ

Trabzonlu işadamı Yılmaz Erhal, Bodrum'a cami yaptırıyor. Torbalı mahallesinde inşa edilecek caminin temeli dualarla atıldı.

SAĞLIK BAKANINDAN İZMARİT TEPKİSİ

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum'ziyareti sırasında yerlere sigara izmariti atılmasına kızdı.

BAKAN VE VALİ PENALTI ATIŞI YAPTI

Çocukların sporuna eşlik eden Bakan Akdağ, Vali Sebahattin Öztürk'le da halı sahada penaltı atışı yaptı. İHA

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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