10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

6 saat önce

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ŞAMPİYON SPORCUYA COŞKULU KARŞILAMA

Meksika'da yapılan 8. Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda dünya şampiyonu olan Kübra Dürdane Çakır, memleketi Samsun'da coşkuyla karşılandı.

ÇEVRE BAKANI GELİBOLU'YU GEZDİ

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi törenleri öncesi Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

KAPUSUZ: ANAYASA İÇİN DARBE Mİ LAZIM?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz Manisa'da Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderlerine Anayasa Değişikliği İhtiyacını anlattı.

ROMANLARDAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Adana'da yaşayan roman vatandaşlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 'Roman Açılımı'nı görüşmek üzere Adana'dan İstanbul'a hareket etti. Coşkulu romanlar, Başbakan Erdoğan'a "Ümitleri yeşerttin, korkuları defettin, gönülleri fethettin" yazılı pankartla teşekkür etti.

KARLAR ERİDİ, TUNCA'NIN DEBİSİ YÜKSELDİ

Edirne'de, karların erimesinin ardından yağan yağmurlarla birlikte Tunca Nehri'nin debisi arttı. Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi mevkii ile Kanuni ve Fatih köprüleri sular altında kaldı.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Meksika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu! Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar

Son Dakika Haberleri
17:23 Kırsal mahallelerde çalışmalara hız verildi
17:22 Mısır'da şiddetli yağıştan evler çöktü: 5 ölü
17:22 Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı
17:21 Ekiplerin mevsim çalışmaları devam ediyor
17:21 Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 17:23:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]