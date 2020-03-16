10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

6 saat önce

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN-BROWN ORTADOĞU'YU GÖRÜŞTÜ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Gordon Brown ile Londra'da bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yaptı.

6 MİLYON $'LIK HAYALİ İHRACAT ÖNLENDİ

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Haydarpaşa limanında 6 milyon dolarlık hayali ihracat ortaya çıkardı. Gümrükten ceviz ve badem yağı diye geçirilmek istenen bidonlardan su çıktı.e

"TÜRKİYE'DE DARBEYİ SEÇMEN YAPMALI"

Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk Balyoz Darbe planı iddialarını değerlendirdi.

ERZURUM'DA SEL TARIM ARAZİLERİNİ VURDU

Erzurum'da Sel Tarım Arazilerini Vurdu. Yollar sel sebebiyle çöktü.

EN KISA ADAMIN ÖLÜMÜ SULTAN'I ÜZDÜ

Dünyanın en kısa adamı olarak Dünya Rekorları Kitabına giren Çinli Hı Pingping'in ölümü dünyanın en uzun adamı olan Mardinli Sultan Köseyi derinden üzdü.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Türkiye, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
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