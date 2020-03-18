10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

6 saat önce

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN YILDÖNÜMÜ SEBEBİYLE ÇEŞİTLYİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Törenler için Çanakkale'ye giden Başbakan Erdoğan valiliği de ziyaret etti.

ŞEHİT ANNESİ TEMSİL SIRASINDA BAYILDI

Bozüyük'te 18 Mart Dolayısıyla Sahnelenen Oyunda, temsili şehidin cenazesine sarılıp ağlayan oyuncuları Seyreden Şehit Annesi, kendi yaşadığı acıları hatırlayıp bayıldı.

ORG. SALDIRAY BERK TÖRENE KATILMADI

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 95'inci yıldönümü dolayısıyla Erzincan'da düzenlenen etkinliklere 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk katılmadı.

YILDIRIM DÜŞEN MİNARE YIKILDI

Gaziantep'te köy minaresine yıldırım düştü. Minarenin şerefesine kadar olan bölümü yıkılırken, kalan bölümünde ise derin yarıklar oluştu.

DSP GENEL BAŞKANINDAN YSK'YA ZİYARET

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ali Em'i ziyaret etti. EFEKT

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Çanakkale Zaferi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:25 Kaynak: İHA

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