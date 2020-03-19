10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ÇİÇEK: ANAYASA TOPLUMSAL SÖZLEŞME

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, yeni anayasanın uzlaşılarak hazırlanması arzusunda olduklarını söyledi.

PARTİ KAPATMALAR CHP TÜZÜĞÜ YÜZÜNDEN

Anayasa Mahkemesi Raportörü Doç. Dr. Osman Can, Türkiye'de bugüne kadar hiçbir parti kapatma iddianamesinin demokrasiyi koruma adına hazırlanmadığını söyledi.

İSTANBUL BOĞAZI BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

Panama pandıralı yük gemisi İstanbul Boğazında arıza yaptı. Kandilli önlerinde arızalanan 228 metrelik gemi boğazın en dar yerinde tehlikeli anlar yaşattı.

HOCALAR KONUŞTU, ÖĞRENCİLER UYUDU

Samsun 19 Mayıs üniversitesinde düzenlenen 3. Ulusal Tıp Öğrenci kongresi'nde akademisyenler bilimsel açıklamalarda bulundu, öğrenciler ise uyudu

DHMİ GENEL MÜDÜRÜNDEN RÖTAR ÖZRÜ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal, pist çalışmaları yüzünden aksayan hava trafiği nedeniyle mağdur olan yolculardan özür diledi.

İHA