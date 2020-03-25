10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

6 saat önce

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

LİSE SON SINIFLAR İLK DEFA UÇAĞA BİNDİ

Hayatlarında ilk kez uçağa binen öğrenciler Erzincan'dan Ankara'ya gitti. Üç günlük geziyi fırsat bulan öğrenciler biraz olsun sınav stresini yenmeye çalıştı.Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da, bu öğrencileri kabul edip hediyeler verdi.

HAKEMDEN ESKİ HAKEME KIRMIZI KART

Samsun'da üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen turnuvada forma giyen eski hakem Ali Aydın, maçın hakemi Selçuk Dereli'den kırmızı kart gördü. Eski hakem oyundan çıkarken espri yapmayı ihmal etmedi.

OYUNCAK MÜZESİNDE ÜÇ KUŞAK BİR ARADA

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle dedeler ve torunlar Istanbul Oyuncak Müzesi'ni gezdi. Dedeler ve nineler çocukluk yıllarının oyuncaklarını görünce duygusal anlar yaşadı.

MAHALLE MUHTARLARINA BİLGİSAYAR VERİLDİ

Osmangazi Belediyesi tarafından 40 mahalle muhtarına bilgisayar hediye edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, zor şartlarda çalışan mahalle muhtarlarına destek olmayı bir görev bildiklerini söyledi. 299165 Manisa 470. Mesir Festivali kapsamında bu yılın konuk ülkesi Romanya oldu.

ROMANYA EKİBİ MESİR ŞENLİKLERİNDE

Şehzadeler şehrine gelen Romanya halk oyunu ekibi yöresel oyunlarını Manisalılara tanıttı.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Selçuk Dereli, Romanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:30 Kaynak: İHA

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