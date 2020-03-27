10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

DOĞU AKDENİZ'İN EN BÜYÜK LİMANI

Doğu Akdeniz'in En Büyük Yat Limanının Temeli Mersin'de atıldı. 220 dönümlük alan üzerine yapılacak olan bin yat kapasiteli limanın temel atma törenine ulaştırma bakanı Binali Yıldırım'ın da katıldı.

KAREKOD UYGULAMASI BAŞLIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu eczacılar için 'Kare Kod' isimli yeni bir uygulama başlatıyor. SGK, 15 Mayıs 2010 tarihinden itibaren kare kodsuz ilaç satan eczanelerin parasını ödemeyecek.

ADNAN POLAT YENİDEN GS BAŞKANI

Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Adnan Polat tekrar başkan seçildi.

KEMANI AĞLATAN ADAM KONSER VERDİ

Kemanı Ağlatan Adam olarak adlandırılan ünlü keman ustası Farid Farjad Dicle Üniversitesinde konser verdi.

"SONSUZA KADAR VAROL TÜRKİYE" GECESİ

Konser öncesi tansiyonu yükselen Farjad'ın eşi ise hastaneye kaldırıldı. Balıkesir ülkü ocakları, "Sonsuza Kadar Varol Türkiye" gecesi düzenledi. Geceye katılan CHP'li sındırgı belediye başkanı çırpınırdı Karadeniz Türküsünü söyledi.

(İHA)