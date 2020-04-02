10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

DENİZ BAYKAL'A YUMURTALI PROTESTO

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Van Temasları Sırasında Vatandaşlar Tarafından Protesto Edildi. Bazı Protestocular Baykal'ın Otobüsüne Yumurta ve Taş Attı.

TAKSİM PALAS'IN ÇATI KATINDA YANGIN

Beyoğlu'nda tarihi yapılar arasında yer alan 10 katlı Taksim Palas'ın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, cadde ve sokakların dar olması nedeniyle İstiklal Caddesi üzerindeki bazı dubaları ezerek geçmek zorunda kaldı. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu küçük çapta maddi hasar oluştu.

ÇATIDA MANGAL KEYFİ YANGIN ÇIKARDI

Bahçelievler'de evinin teras katında mangal yakan vatandaş, kendi evinin yanmasına neden oldu. İtfaiyenin kısa sürede müdahale ettiği evde maddi hasar oluştu.

ROMANLAR DİPLOMA ALINCA GÖBEK ATTI

Hükümet tarafından başlatılan Roman açılımı kapsamında okuma yazma kursunu bitiren romanlar diploma sevincini göbek atarak kutladı

ULUDAĞ'A YENİ TELEFERİK GELİYOR

Bursa'ya yeni teleferik geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, oteller bölgesine 21 dakikada ulaşacak 10 kat daha fazla kapasiteli teleferiğin temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını söyledi.

(İHA)