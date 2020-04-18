10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ÇİÇEK, BAKANLAR KURULU SONRASI KONUŞTU

Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek Bakanlar Kurulu sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiçek, İzlanda'da volkanik yanardağın yeniden faaliyete geçmesi nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi üzerine ülkelerine dönemeyen turistlere ev sahipliği yapılacağını belirtti.

Bakan Çiçek, soru üzerine; Başbakan Erdoğan'ın İtalya ziyaretini gerçekleştireceğini belirtti.

KKTC'DE DERVİŞ EROĞLU DÖNEMİ

KKTC'de bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Derviş Eroğlu kazandı.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde sandıkların tamamı açıldı. Oyların yüzde 50.38'ini alan Derviş Eroğlu, cumhurbaşkanı seçildi. Eroğlu, UBP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Kıbrıs müzakerelerinin devam edeceğini söyledi.

Daha önce 4 kez cumhurbaşkanı adayı olan Eroğlu, Rauf Denktaş ve Mehmet Ali Talat'ın ardından KKTC'nin 3. cumhurbaşkanı olacak.

RAFTİNGÇİLER BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Rize'de bulunan Taşlıdere'de ve Rize'nin Ardeşen İlçesi'nde bulunan Fırtına Deresi'nde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nda dereye düşen sporcular boğulma tehlikesi yaşadı. Fırtına Deresi'nde gerçekleşen müsabakalarda Karadeniz Teknik Üniversitesi Pusula Akademik kulübü öğrencilerinin bulunduğu bot devrildi. Botun devrilmesi ile öğrenciler sulara kapıldı. Öğrenciler korkulu dakikalar yaşadı. İki sporcunun derede verdiği yaşam mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

46. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU

ŞAMPİYON, GİOVANNİ VİSCONTİ OLDU

İstanbul'da 11 Nisan Pazar günü başlayan ve bin 257 kilometrelik 46. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün koşulan 8. ve son etap olan Alanya- Antalya parkuruyla sona erdi. Bisiklet Turu'nu, ferdi genel klasman sıralamasında 32 saat 42 dakika 28 saniyede tamamlayan ISD Neri takımından Giovanni Visconti kazandı.

(İHA)