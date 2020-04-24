10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

6 saat önce

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BAYKAL'DAN ÇOCUK SANAT MERKEZİ'NE ZİYARET

BAYKAL, BARIŞ MANÇO'NUN EVİNİ DE GEZDİ

Kadıköy Belediyesi yeni belediye meclis binasının açılış törenine katılan Baykal'ın İstanbul programı kapsamında ikinci durağı Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi oldu. Yaklaşık bin 450 çocuğun ücretsiz müzik, dans, drama, tiyatro eğitimi aldığı merkezi ziyaret eden Deniz Baykal, öğrencilerle sohbet etti. Baykal, öğrenciler sunduğu mini gösterileri de beğeniyle izledi.

CHP Genel Başkanı Baykal daha sonra, Moda'da bulunan ve müzeye dönüştürülmesi planlanan Barış Manço'nun evini ziyaret etti.

Moda'da bulunan ve müzeye dönüştürülmesi yönünde çalışmaların devam ettiği Barış Manço'nun evini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Şair Sunay Akın da Baykal'a eşlik etti.

TCG GEMLİK YURDA DÖNDÜ

5 Şubat 2010 günü Aden Körfezi'nde, korsanlarla mücadele etmek için göreve çıkan TCG Gemlik yurda döndü. Gemlik için TGC Gaziantep tarafından görkemli bir karşılama töreni düzenlendi.

TCG Gemlik Firkateyni'nin gelişi sırasında helikopterler de gösteri yaptı.

,57 gün süresince, uzak denizlerde, 14 bin deniz mili yol alan TCG Gemlik'in Türkiye coğrafyasının 5 katı büyüklüğünde bir alanda görev yaptığı belirtildi.

SİİRTLİ EMİN AĞA HAYATINI KAYBETTİ

CENAZEYE ON BİNLERCE VATANDAŞ KATILDI

Pervari'nin ve bölgenin önemli kanaat önderlerinden Mehmet Emin Özcan 77 yaşında geçirdiği kalp krizi ardından hayatını kaybetti. Emin Ağa olarak bilinen Özcan, daha önce geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeni ile uzun bir süredir Batman'da tedavi görüyordu

25 yıl Pervari Belediye başkanlığını yürüten ve 28 çocuk babası Özcan'ın cenazesi Pervari merkez camisinde düzenlenen cenaze namazının ardından on binlerce seveninin kollarında Pervari Mezarlığında defnedildi. Cenazeye Siirt Valisi Necati Şentürk, Pervari Kaymakamı, Pervari ilçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve kamu kurum müdür ve amirleri katıldı.

ÇOCUKLAR ARASI KAĞIT UÇAK YARIŞMASI Bayrampaşa Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Çocuk Şenliği, Bayrampaşa Belediye Stadı yanında oluşturulan şenlik alanında gerçekleştirildi. Şenlik kapsamında çeşitli yarışmalar düzenlenirken, tiyatro gösterileri ve spor karşılaşmaları gerçekleştirildi.

,Çocukların gönüllerince eğlendikleri şenlikte, kağıt uçak yarışması düzenlendi. 100 çocuğun katıldığı yarışmada ilk 3'e giren çocuklara çeşitli armağanlar verildi.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Türkiye, Pervari, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 10:55 Kaynak: İHA

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