10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

MİNİBÜSLERDEN BIKAN MAHALLELİ YOL KAPATTI

Minibüslerin ara sokaklardan geçmesini istemeyen mahalleli yolu trafiğe kapatıp, eylem yaptı. İstanbul Şirinevler'de, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesiüzerinde toplanan kalabalık, sokağa çıkamamaktan yakındı. Bir süre yolu kapalı tutan grup dahasonra olaysız şekilde dağıldı.

DEDELER VE NİNELER YARIŞTI, TORUNLAR İZLEDİ

Dedeler ve Nineler Yarıştı, Torunlar İzledi. Ankara'da 50 ile 85 yaşındaki binin üzerinde dede ve nineler 28 derece sıcakta 1,5 kilometre koşusuna katıldı. Parkura çıkanlar kaplıca ödülü için ter döktü. Yarışmanın sonu ise eğlenceli görüntülerle sona erdi.

AMBULANS MAYIS AYINDA KARDA MAHSUR KALDI

Van'ın Bahçesaray ilçesinde mayıs ayıs ayında etkili olan kar yağışı geçit vermedi. Ambulans karda mahsur kaldı.

İş makineleriyle bölgeye giden ekiplerin uzun uğraşları sonunda yol açıldı, araçlar da saatler sonra yola çıktı.

(İHA)