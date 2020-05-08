10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

7 dakika önce

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

GÜRSEL TEKİN'DEN İKTİDARA 3. KÖPRÜ MESAJI

"MARMARAY YETMEZSE 3. KÖPRÜYE 'EVET' DERİZ"

CHP İstanbul İl Teşkilatının düzenlediği "İktidar Yolunda Dayanışma Yemeği"ne katılan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Marmaray'ın trafik sorununu çözmemesi durumunda İstanbul boğazına yapılması düşünülen 3. köprü projesine evet diyebileceklerini söyledi.

MALATYA DEVLET HASTANESİ'NİN TEMELİ ATILDI

"HASTANE YATAK SAYISI 35 BİNİ BULACAK"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Malatya Devlet Hastanesi'nin temel atma törenine katıldı.

Bakan Akdağ, sene sonuna kadar hastane yatak sayısının 35 bine ulaşacağını belirtti.

TBMM FUTBOL TAKIMI SAHAYA ÇIKTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Futbol Takımı, Sandıklı Şöhretler Karması ile karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden TBMM Futbol Takımı sahaya Bursa spor'un renkleri olan Yeşil Beyaz formalarla çıktı.

TBMM Futbol Takımı'nın kaptanlığını Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı.

MARMARİS 1. ENGELLİLER ŞENLİĞİ

Marmaris'te düzenlenen 1. Engelliler Şenliği'ne katlan yüzlerce engelli hünerlerini sergiledi. Şenliğe Muğla ve ilçelerinden 9 okuldan yaklaşık 300 öğrenci ve aile katıldı. Şenlikte dans gösterileri yapılırken, engelli öğrenciler şarkı söyledi, şiir okudu ve çeşitli müzik aletlerini çaldılar.

DAĞA TIRMANIYOR, AĞAÇLARA ÇIKIYOR

Erzurum'un Oltu İlçesinde yaşayan 52 yaşındaki Nazım Kül, ilerlemiş yaşına rağmen yüksek performansı ile herkese meydan okuyor. Evli ve 4 çocuğu, iki torunu bulunan Nazım Kül, ilçe merkezindeki bir kilometrelik kayalık dağa 8 dakikada çıkıyor ve 3.5 dakikada iniyor. Yerinde duramayan süper dede ağaçlara tırmanıyor.

Her gün 400 Makas, 25 barfiks, 100 mekik, 60 şınav çekiyor. Sağlıklı yaşamanın yolunu spor yaparak bulan Nazım Kül, uzun yıllardan beri spor yaptığını ve kimseyi kendine rakip olarak görmediğini belirtiyor.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Türkiye, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:05 Kaynak: İHA


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