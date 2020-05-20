10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ECZANELERDE KAREKOD DÖNEMİ

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, karekod uygulamasının başladığını belirtti. Sistem 21 bin eczanede uygulanmaya başlandı.

ATİNA'DA KEMER SIKMA PROTESTOSU

Yunanistan'ın başkenti Atina'da kamu ve özel sektör çalışanları, hükümetin kemer sıkma önlemlerini protesto amacıyla ülke çapında 24 saatlik greve gitti.

Başkent Atina'da parlamento önünde toplanan binlerce kişi, hükümet aleyhine sloganlar attı. Atinalılar kamu harcamalarında yapılması istenen kesintileri ve emeklilik yaşının yükseltilmesi planlarını protesto ederken "boyun eğmeyin" sloganları attı.

EMNİYET'TE 'YOL KAPANI' UYGULAMASI

Polisin dur uyarılarına uymayarak kaçan araç sürücüleri, artık silah çekerek değil, yol kapanı ile durdurulacak. Yol kapanı üzerinden geçen kaçan araç, 20-30 metre ileride kendiliğinde hiç bir tehlike atlatmadan duracak.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün teçhizat envanterine eklenen Yol Kapanı adlı mekanizması ekiplere düzenlenen kurslarla tanıtıldı.

İMAM TEKNOLOJİYİ TAKİP ETTİ, CEMAAT İMAMI

Balıkesir'de bir caminin İmamı cemaatin vaazlara olan ilgisini çekmek için ilginç bir yola başvurdu. Teknolojiyi kullanan İmam, mihrapta dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı ile namazdan önce sinevizyon eşliğinde verdiği vaazlarıyla cemaatin sayısını beşe katladı.

(İHA)